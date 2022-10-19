王鏡銘百中繼儀式有驚喜 笑問：是要引退了嗎？

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊本季台南主場最終戰，球隊替投手王鏡銘舉行百中繼慶祝儀式，由王鏡銘的小孩送上花束，也邀請王鏡銘的姊姊當神秘嘉賓，王鏡銘開玩笑問說：「這是要引退了嗎？」

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，也是獅隊本季台南主場最後一場賽事，獅隊邀請台南三級棒球共25間學校觀賽，特別捐贈比賽練習球、T恤、猛獅束口袋，價值近新台幣70萬元、回饋給基層棒球。

統一獅隊發布新聞稿表示，球團預計於11月起啟動校園巡迴列車，安排職棒球員前進校園。台南市長黃偉哲也代表受贈，黃偉哲表示：「感謝統一獅棒球隊的投入，讓台南擁有一支很棒的職業球隊，台南人以統一獅為榮，謝謝獅隊長期投入資源在基層棒球，給予選手很大的幫助」，並預告112年全中運在台南。

獅隊今天也替投手王鏡銘舉辦生涯百中繼慶祝儀式，剪輯精彩影片，賽前由總經理蘇泰安頒贈「王鏡銘百中繼慶祝獎座」，記錄每10次王鏡銘中繼成功。

獅隊安排王鏡銘的2個孩子送上花束，王鏡銘的姊姊王雅婷也特地從台東到台南，準備象徵榮耀的花環。

卑南族是愛花的民族，花環在不同場合象徵不同涵義，卑南族大獵祭，部落婦女和少女搭建凱旋門、編製花環，迎接上山狩獵凱旋歸來的部落長老及青年，並為他們戴上花環，表達敬重與慰勞之意，也有祝福的意義。

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王鏡銘達成百中繼目標，帶著家族族人們的祝福，繼續前往下一個里程碑；王鏡銘看到姊姊現身很驚喜，逗趣的說：「這是要引退了嗎？」

王鏡銘表示，很開心能達成生涯百中繼，一路上家人是最大的後盾，還有教練們給機會，「在我曾經不如意時，教練陳連宏拉我一把，點醒了我，才會有現在的我，如果當時沒有改變，或許早就退出職棒圈」，感謝曾經幫助過他的每一個人，希望能持續為球隊貢獻。（編輯：張芷瑄）1111019