MLB教士8比5勝費城人 國聯冠軍賽扳回一城[影]

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聖地牙哥教士19日以8比5擊敗費城費城人，拿下MLB國家聯盟冠軍系列賽第2戰勝利。圖為馬查多7局下敲出全壘打後跑壘。（圖取自twitter.com/Padres）

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（中央社聖地牙哥19日綜合外電報導）聖地牙哥教士今天以8比5擊敗費城費城人，拿下美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第2戰勝利，將戰績扳平為1勝1敗。

費城人2局上從教士先發投手史奈爾（Blake Snell）手中敲回4分，率先取得4比0領先。

教士不甘示弱，2局下德魯瑞（Brandon Drury）、貝爾（Josh Bell）先後敲出陽春全壘打，將落後頹勢縮小至2分，來到2比4。

教士5下火力全開，在諾拉（Austin Nola）1分打點的安打帶領下，蘇鐸（Juan Soto）、德魯瑞與貝爾隨後也都敲安，單局灌進5分，超車以7比4取得領先。

馬查多（Manny Machado）7局下一支中間方向的全壘打，將教士優勢擴大至8比4。

8局上霍斯金斯（Rhys Hoskins）轟出一支陽春砲，但費城人仍無力回天，吞下敗績。

史奈爾今天主投5局，有6次三振、1個保送，被擊出5支安打，丟掉4分都是自責分，最後拿下勝投。

教士1969年成軍至今，僅7次打進季後賽，並於1984年、1998年兩次闖進世界大賽；費城人過去則7次拿下國聯冠軍並打進世界大賽，最近一次是在2009年，隊史曾於1980年、2008年兩度奪得世界大賽冠軍。

兩隊接下來將於21日晚間（台北時間22日上午）在費城舉行第3戰。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111020

影片來源：MLB

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