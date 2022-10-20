MLB太空人4比2勝洋基 美聯冠軍系列賽開紅盤[影]

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休士頓太空人19日在主場以4比2擊敗紐約洋基，拿下美聯冠軍戰第1勝。太空人隊潘尼亞（圖）7局下擊出全壘打。（圖取自twitter.com/astros）

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（中央社休士頓19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場以4比2擊敗紐約洋基，拿下美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）第1戰的勝利。

洋基2局上靠貝德（Harrison Bader）的陽春砲先馳得點；但太空人打者馬多納多（Martin Maldonado）旋即在下半局揮出帶有1分打點的二壘安打，將比數扳平。

兩隊一直維持1比1僵局，直到6局下才有突破。太空人打者古利爾（Yuli Gurriel）和麥考米克（Chas McCormick）先後揮出陽春砲，比分來到3比1。

潘尼亞（Jeremy Pena）7局下一支左側方向的全壘打，讓太空人領先拉大至4比1。

黎卓（Anthony Rizzo）8局上回敬一支全壘打，替洋基追回1分，但終究無法扭轉頹勢，洋基吞下敗仗。

太空人王牌投手魏蘭德（Justin Verlander）主投6局，有11次三振，1個保送，被擊出包括1支全壘打在內的3支安打，丟掉的1分是自責分，拿下勝投。

這是兩隊近6年第3度在美聯冠軍系列賽交手。

對洋基來說，他們希望能報一箭之仇。2017年，洋基顯然是太空人當時世界大賽奪冠路上偷暗號醜聞的受害隊伍。但到了2019年，洋基又再度在美聯冠軍系列賽敗給太空人。

對太空人來說，這是他們連續第6年闖進美聯冠軍系列賽，有望連續第2年搶得世界大賽門票，爭奪隊史第2座世界大賽冠軍。

兩隊接下來將於美國時間20日晚間（台北時間21日上午）在休士頓舉行第2戰。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111020