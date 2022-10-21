王永慶之子王文祥贊助LPGA高球賽 獎金近億

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）台塑集團創辦人王永慶的兒子、台裔企業家王文祥與妻子王范文華19日宣布，冠名並贊助LPGA洛杉磯錦標賽，賽事獎金300萬美元（約新台幣9714萬元）。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）官網19日宣布，世界最大的塑膠管材製造公司JM Eagle將在未來幾年冠名洛杉磯錦標賽（LA Championship），節能材料製造公司Plastpro為主要贊助商。

JM Eagle洛杉磯錦標賽將於2023年4月24日到30日在百年歷史的威爾榭鄉村俱樂部（Wilshire Country Club）舉行。這座球場位於好萊塢。

賽事原名洛杉磯公開賽（LA Open），經王文祥夫婦贊助後，獎金從原本的150萬美元翻倍為300萬美元，賽事全名現為JM Eagle洛杉磯錦標賽（the JM Eagle LA Championship presented by Plastpro）。

洛杉磯錦標賽升等為300萬美元總獎金，將是LPGA大滿貫賽與年終巡迴錦標賽之外的高獎金賽事之一，也是洛杉磯市歷年來獎金最高的LPGA賽事。

JM Eagle總裁王文祥、Plastpro創辦人王范文華19日出席記者會，與LPGA選手古比斯（Natalie Gulbis）對談，分享對高爾夫的熱情，也向媒體介紹台塑集團的背景。

王文祥表示，他長住洛杉磯，喜愛這座城市，希望用高爾夫把洛杉磯介紹給全世界。他向華文媒體表示，這兩年美國出現仇恨亞裔的氣氛，希望透過贊助賽事，讓更多人知道華人在美國也是重要的貢獻者。

王文祥在記者會上分享自身背景，談到自己出生於台灣台北，9歲隨著母親移居美國。他提到父親王永慶在台灣創立台塑集團，旗下9個事業體年收入1200億美元，但最重要的是經營長庚醫院，照顧台灣人民健康。

王文祥與同場的LPGA選手古比斯分享對高爾夫的熱情。他說打球的過程中，下一次揮桿、下一洞永遠都有希望，期待可以打得更好，這就是打高爾夫的快樂。

他說，即便是職業高爾夫選手如古比斯，也不是每一次揮桿都能打出完美的一球，他球技或許不如選手，但每一次揮桿也總是充滿期待，盡情享受高爾夫的樂趣。

他說，這正是每位LPGA選手共同的態度，隨時帶著希望與喜悅。他希望藉著推廣運動，讓不同政治立場與背景的人們聚集在一起，促進交流，讓世界更加和平。（編輯：馮昭）1111021