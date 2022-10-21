U23世界盃台灣隊展拚勁 要爭最佳成績季軍

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天複賽第2戰與墨西哥隊交手，延長賽沒能追回分數以1比2吞敗，確定無緣冠軍戰。總教練謝承勳表示，後面還有比賽，大家真的都很拚，一場一場來。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天複賽與墨西哥隊交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，墨西哥延長賽8局上靠著安打拿下超前分，台灣隊8局下沒能追回分數，複賽吞下2連敗，確定無緣冠軍戰，僅能爭最佳季軍成績，明天複賽最後一戰將與澳洲隊交手。

台灣隊總教練謝承勳表示，今天選手們展現拚勁，面對高張力的比賽可以讓年輕選手成長，也會再提醒他們壘上有人時的抗壓性、心態上都要準備好，心理層面需要再提升。

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今天比賽5局台灣隊也採用比較多的短打戰術，謝承勳表示，這批打者沒有長打類型的球員，所以會使用比較多的戰術搶分，打到目前為止投手群的表現比較好，也可以給基層教練參考，除強攻強打外，還是需要基本功。

台灣隊複賽吞下2連敗，賽後戰績2勝2敗，確定無緣晉級冠軍戰，但確定晉級4強已經是歷年最佳成績。謝承勳表示，目前不會去想這個，後面還有比賽，剩下的比賽一場一場來，「大家真的都很拚」。（編輯：管中維）1111021