丹麥羽球公開賽 周天成不敵石宇奇8強止步

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（中央社記者龍柏安台北22日電）雖然上個月日本公開賽才剛贏過，台灣羽球一哥周天成今天凌晨在丹麥羽球公開賽男單8強沒能複製勝利方程式，以23比25、12比21不敵中國好手石宇奇，受阻4強門外。

總獎金75萬美元（約新台幣2400萬）的丹麥羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列，也是次頂級大賽，各國好手也都精銳盡出，台灣羽球一姐戴資穎昨晚，昨晚在浪費2個賽末點後遭泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）逆轉，不料男單一哥周天成也吞敗落馬。

世界排名第4的周天成，本季狀態絕佳，他在世界羽球錦標賽拿下台灣男子隊史首面銅牌，轉戰日本公開賽又拿下亞軍。

今天賽前，周天成生涯和石宇奇共交手8次，前者以3勝略居下風，不過9月初的日本公開賽4強，周天成歷經3局大戰後扳倒對手晉級決賽，可惜這回雙方異地再戰，結局卻大不同。

雙方今天再次交鋒，首局戰況呈現膠著，雙方互有領先，差距都在4分以內，在局末周天成3度化解對方局點，甚至一度以23比22超前，可惜卻沒能一鼓作氣拿下，反連失3分以23比25讓出。

次局戰況丕變，石宇奇開賽就取得領先，周天成在一路落後下，以12比21棄守，無緣丹麥公開賽4強。

至於女單好手白馭珀，今天歷經3局苦戰，以17比21、21比16、16比21不敵中國女將韓悅，同被受阻在4強門外。（編輯：陳政偉）1111022