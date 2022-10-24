伍鐸36歲生日先發勝 盼當好榜樣帶領年輕球員[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊洋投伍鐸今天過36歲生日，對富邦悍將先發5局無失分、拿下勝投，也獲選單場MVP。他說，這是送自己很好的禮物，也希望能扮演資深球員角色，做好榜樣帶領年輕球員。

中華職棒味全龍隊在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊派出洋投伍鐸先發，今天剛好也是伍鐸的生日，伍鐸總計用59球投5局，被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，率隊以3比0拿勝，他也拿下個人本季第7勝。

伍鐸中職生涯一軍首次生日當天先發獲得勝投，也是龍隊史第2人，上一人是1992年洋投史東。伍鐸表示，過去也有過生日當天先發的經驗，通常都是在季後賽的時間點，可以拿勝投當生日禮物很開心。

龍隊備戰季後賽，雖然洋投人選還沒決定，但伍鐸表示，現階段保持專注，如果最後有被指派任務在季後賽出賽就全力以赴。

龍隊是年輕的球隊，伍鐸提到，現在面對的挑戰對年輕球員都是經驗和養分，球隊投手群調整得很好，守備維持水準，打擊也能有適時一擊，季後賽是新的嘗試，也會提醒年輕球員還是要做好平時該做的事情。

談起季後賽的期待，伍鐸表示，身為資深球員要扮演領導的角色，當年輕球員好榜樣，龍隊帶著劣勢進到季後挑戰賽，希望母雞帶著小雞，整個團隊一起努力，走完這個季初誰也沒料到可以打入季後賽的賽季。（編輯：管中維）1111024