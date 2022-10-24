山本由伸連續2年榮獲澤村賞 日職洋聯首例

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）為紀念日本職棒草創期的名投手澤村榮治所設、表揚當季最佳投手的「澤村賞」（澤村獎）得主今天揭曉，日職歐力士隊24歲王牌投手山本由伸連續2年蟬聯。

日本產經新聞報導，澤村賞的評審委員會今天在東京開會，公布今年的得主是山本由伸。評審委員長會的委員長堀內恒夫表示，無人可與之抗衡，評審委員一致通過。

這是山本連續2年榮獲澤村賞。上一次連續2年榮獲澤村賞的是2017、2018年巨人隊投手菅野智之。山本是第6位連續2年榮獲澤村賞的投手。

山本今年登板26場，以15勝5敗、防禦率1.68、奪三振205次和勝率7成5，包辦最多勝、最佳防禦率、奪三振最多次、最高勝率的投手「四冠王」。

山本投球局數193局，在日職太平洋聯盟和中央聯盟當中居冠。

澤村賞的評審標準有7項，包括15勝以上、奪三振150次以上、完投10場以上、防禦率2.50以下、投球局數200局、登板25場以上、勝率6成以上。山本有5項達標。

連2年榮獲澤村賞的山本發表得獎心情表示，對澤村賞的印象是頒給整個球季成績最佳的先發投手，很高興自己能獲獎。這是代表這一年的表現獲肯定的獎，覺得努力很值得。

這是日職太平洋聯盟首度有投手蟬聯澤村賞。對於明年及未來，山本說，還要設定更高的目標，為了成為更好的投手，自己會更加努力。（編輯：高照芬）1111024