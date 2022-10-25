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劉基鴻挨觸身球成傷兵 想打季後賽有變數

2022/10/25 17:04（10/25 17:36 更新）
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中華職棒味全龍隊野手劉基鴻（圖）日前被觸身球擊中右手腕，龍隊總教練葉君璋25日表示，目前還無法確定是否將劉基鴻登錄在季後賽28人名單，會觀察到最後一刻。中央社記者黃巧雯攝 111年10月25日
中華職棒味全龍隊野手劉基鴻（圖）日前被觸身球擊中右手腕，龍隊總教練葉君璋25日表示，目前還無法確定是否將劉基鴻登錄在季後賽28人名單，會觀察到最後一刻。中央社記者黃巧雯攝 111年10月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒味全龍隊野手劉基鴻日前被觸身球擊中右手腕，龍隊總教練葉君璋今天表示，目前還無法確定是否將劉基鴻登錄在季後賽28人名單，會觀察到最後一刻。

中職味全龍在重返中職一軍第2季就闖進季後賽，今年首輪季後挑戰賽將與中信兄弟交手，首戰10月29日在台中洲際棒球場登場。

2019年選秀狀元劉基鴻原先有機會迎接季後賽首秀，但10月21日與兄弟隊比賽，被洋投泰樂（Tyler Viza）砸中右手腕後，近幾場比賽都高掛免戰牌，他賽前接受媒體聯訪時表示，有照X光，確認骨頭沒事，但手還是有點腫腫的。

葉君璋表示，劉基鴻現在手腕還是會不舒服，無法正常練球和比賽，將持續觀察到28日，再決定是否登錄在季後賽28人名單。

對於距離季後賽僅剩4天，劉基鴻坦言：「有一點點害怕，因為第一次打季後賽，有點怕趕不上。」

不過劉基鴻認為，不能太著急，今年也打了不少場比賽，只要上去打擊就會告訴自己，「相信自己可以的」。（編輯：張雅淨）1111025

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