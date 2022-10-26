白馭珀3局不敵布莎南 法國公開賽首輪落馬

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（中央社記者龍柏安台北26日電）上週在丹麥公開賽打出生涯代表作的台灣羽球好手白馭珀，今天在法國羽球公開賽先盛後衰，以21比12、8比21、13比21不敵世界排名11的泰國女將布莎南，首輪落馬。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽後登場。

白馭珀上週在丹麥公開賽闖進8強，歷經3局大戰後惜敗中國女將韓悅，不過仍寫下她在超級750系列的最佳戰績，本週世界排名也連帶回升至35，而她在法國公開賽首輪就遭遇泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

賽前「小小白」白馭珀和布莎南共交手5次，前者僅取得1勝，且近2次交手都吞敗仗，今天兩人再次碰頭，白馭珀開賽就火力全開，靠著6比1攻勢下馬威，一路保持領先。

白馭珀得理不饒人，在首局技術暫停過後，再用一波6比0攻勢海放對手，最多握有10分領先優勢，讓她先以21比12輕鬆拿下。

不料次局戰況丕變，白馭珀攻防陷入當機，開局就陷入1比11大幅落後，也讓她草草以8比21讓出，雙方以1比1打平。

決勝局雙方陷入纏鬥，白馭珀在8比7領先時未能把握領先優勢，反讓對手拉出一波8比1攻勢打壞行情，在一路苦追之下，最終仍以13比21不敵對手，無奈吞敗。（編輯：張芷瑄）1111026