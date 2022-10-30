季後挑戰賽不死三振成關鍵 助總：投捕搭配失誤

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職季後挑戰賽中信兄弟昨天搶勝取得2勝聽牌，今天首局龍隊進攻2人出局後一個關鍵不死三振，讓龍隊攻下3分大局，兄弟輸球，總教練林威助直言是投捕搭配失誤、影響滿大的。

中華職棒季後挑戰賽中信兄弟是下半季冠軍保送1勝，昨天首戰敗味全龍隊，率先取得2勝聽牌，今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，兄弟先發投手吳哲源首局有狀況，2人出局被李凱威敲出二壘打，再讓林智勝靠著不死三振上壘，也讓龍隊延續攻勢、攻下3分。

兄弟終場以2比4吞敗，龍隊季後挑戰賽續命。兄弟總教練林威助表示，首局是投手和捕手間的搭配有比較嚴重的失誤，捕手覺得要配直球，吳哲源丟的不是捕手配的球，雙方認知有一點錯誤，如果那個三振有抓到，就不會有後面的失誤。

今天雨勢不斷，天母棒球場風勢也很大，林威助表示，雙方都是在平等的環境下打球，風雨比較大，有幾顆球野手追起來也比較辛苦，但還是第1局的失誤比較嚴重，但也提醒球員短期比賽、專注當下，失誤了也不要一直去想。

兄弟比賽後半段陸續替換球員，林威助表示，野手王威晨向防護員反映腳有點不舒服，所以比賽後半段替換下場。

季後挑戰賽明、後天比賽將再回到兄弟主場台中洲際棒球場，林威助表示，棒球比賽本來就是有輸有贏，失誤少的勝率就會高。（編輯：管中維）1111030