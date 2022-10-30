更多編輯台推薦新聞：
致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...
一週大事

蘇納克任英相、馬斯克收購推特開除執行長、金門大橋通車...

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力
文化

圖輯／楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國各界哀悼梨泰院事故 多數娛樂演出停辦、綜藝節目停播
首頁 / 運動

中職季後挑戰賽第3戰龍派王維中 兄弟泰樂先發

2022/10/30 21:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒季後挑戰賽今天第2戰，味全龍隊以4比2擊敗中信兄弟續命。龍隊總教練葉君璋直言，高張力比賽有失誤就會給對方機會，明天第3戰將由投手王維中先發搶勝。

中華職棒季後挑戰賽中信兄弟是下半季冠軍保送1勝，兄弟昨天擊敗味全龍隊，在4戰3勝制季後挑戰賽取得2勝聽牌，味全龍隊沒有退路，今天靠著先發投手鋼龍6.1局失1分、優質先發，兄弟1局出現關鍵不死三振，讓龍隊攻下3分大局，龍隊拿下關鍵1勝。

葉君璋表示，面對高張力的比賽，只要有一個地方做不好就會給對方很多機會，今天球隊看起來已經不會緊張了，先發投手鋼龍、後援投手霸曼表現都很好。

葉君璋說，霸曼原本表示如果今天只投1局，明天還可以先發，但今天霸曼後援投了2.2局，明天將由本土投手王維中先發。

兄弟明天先發投手是洋投泰樂，兄弟總教練林威助表示，今天雖然輸球，但比賽後半段球隊還是有追分的攻勢，這對球隊來說也是好事，不是完全被壓得死死的。

今天賽後龍隊季後挑戰賽1勝2敗，兄弟戰績2勝1敗，明天第3戰再回到兄弟主場洲際棒球場，龍隊力拚扳平戰局，兄弟則力拚搶下最後一勝。（編輯：管中維）1111030

葉君璋
龍隊季後賽壓力不是來自1敗 葉君璋：是陌生感 龍象季後挑戰賽交手 葉君璋點捕手經驗也是關鍵
王維中
伍鐸5局無失分率龍搶勝 季後賽選洋投考慮功能性 申皓瑋砲轟好友王維中 賽後互道恭喜交情好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族