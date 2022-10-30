中職季後挑戰賽第3戰龍派王維中 兄弟泰樂先發
2022/10/30 21:55
（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒季後挑戰賽今天第2戰，味全龍隊以4比2擊敗中信兄弟續命。龍隊總教練葉君璋直言，高張力比賽有失誤就會給對方機會，明天第3戰將由投手王維中先發搶勝。
中華職棒季後挑戰賽中信兄弟是下半季冠軍保送1勝，兄弟昨天擊敗味全龍隊，在4戰3勝制季後挑戰賽取得2勝聽牌，味全龍隊沒有退路，今天靠著先發投手鋼龍6.1局失1分、優質先發，兄弟1局出現關鍵不死三振，讓龍隊攻下3分大局，龍隊拿下關鍵1勝。
葉君璋表示，面對高張力的比賽，只要有一個地方做不好就會給對方很多機會，今天球隊看起來已經不會緊張了，先發投手鋼龍、後援投手霸曼表現都很好。
葉君璋說，霸曼原本表示如果今天只投1局，明天還可以先發，但今天霸曼後援投了2.2局，明天將由本土投手王維中先發。
兄弟明天先發投手是洋投泰樂，兄弟總教練林威助表示，今天雖然輸球，但比賽後半段球隊還是有追分的攻勢，這對球隊來說也是好事，不是完全被壓得死死的。
今天賽後龍隊季後挑戰賽1勝2敗，兄弟戰績2勝1敗，明天第3戰再回到兄弟主場洲際棒球場，龍隊力拚扳平戰局，兄弟則力拚搶下最後一勝。（編輯：管中維）1111030
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