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中職季後挑戰賽兄弟聽牌 龍派王維中先發盼扳平戰局

2022/10/31 13:02（10/31 13:36 更新）
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圖為味全龍隊投手王維中。（中央社檔案照片）
圖為味全龍隊投手王維中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中華職棒季後挑戰賽味全龍隊昨天贏球續命，但根據聯盟統計數據，取得1勝2敗的球隊晉級機率還是低，味全龍隊今天派出本土左投王維中先發、力拚扳平戰局。

中華職棒季後挑戰賽29日開打，下半季冠軍中信兄弟手握1勝，與年度戰績排名第3的味全龍隊打4戰3勝制比賽，首戰在洲際棒球場舉行，兄弟靠著洋投德保拉9局失2分、好投壓制，順利拿下勝利、率先取得2勝聽牌。

龍隊昨天回到主場天母棒球場迎戰兄弟隊，靠著洋投鋼龍優質先發，加上開賽兄弟守備上有失誤，出現關鍵不死三振讓龍隊延續攻勢搶分，龍隊終場以4比2搶下重要1勝。

根據聯盟統計，季後挑戰賽率先取得2勝1敗的球隊晉級機率100%，僅管龍隊仍在劣勢局面，今天兩隊再回到兄弟主場洲際棒球場交手，龍隊派出本土投手王維中先發搶勝。

王維中本季與兄弟對戰，總計3場先發2場後援，吞下2敗，僅管沒有勝場成績，但對戰防禦率3、不算不好；王維中先前受訪曾透露，過去在美職時期，本來有機會打小聯盟季後賽，但臨時收到通知上到大聯盟，此次也是季後賽初體驗。

兄弟今天派出先發投手泰樂搶勝，泰樂本季與龍隊交手，總計3場先發戰績1勝1敗，對戰防禦率3.20；今天兩隊交手，兄弟力拚搶下最後1勝，龍隊則盼扳平戰局。（編輯：孫承武）1111031

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