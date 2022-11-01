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世界大賽因雨順延 費城人第3戰先發換人

2022/11/1 09:39
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（中央社費城31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽在休士頓太空人主場打完兩戰後，移師費城費城人主場，原定10月31日展開3連戰，但大雨讓系列賽第3戰延至11月1日，後續比賽也順延1天。

由於大雨的關係，世界大賽第3戰將延1天登場，預料屆時天氣將會轉好。美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）預計會到現場觀賽第4戰。

原定10月31日進行的世界大賽第3戰，直到比賽開打前1小時才宣布停賽，讓萬聖夜這天到場觀戰的球迷報以噓聲。

世界大賽第3戰順延後，第4戰將於11月2日進行，第5戰則將改在11月3日開打。

若戰線延伸，11月4日將變成移動日，第6戰則將在11月5日於太空人主場進行。

若有第7戰，將在11月6日繼續在太空人主場進行。

順延一天的世界大賽第3戰，太空人仍將由麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，費城人則改由蘇亞雷斯（Ranger Suarez） 取代辛德賈德（Noah Syndergaard）先發。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111101

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