雙北接下2025世壯運會旗 11月底前確定場館

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2025雙北世界壯年運動會授旗典禮2日在台北晶華酒店舉行，台北市長柯文哲（左3）與新北市長侯友宜（右3）會後聯訪時被問及政治議題，柯文哲一度回應「問正經一點的題目好不好」、「要回答什麼？就這樣，結束」，說完低頭扶額。中央社記者王飛華攝 111年11月2日

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）2025雙北世界壯年運動會，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天正式接下會旗。柯文哲表示，這次無新建場館，3年時間整修既有場館應該足夠，11月底前會確認各舉辦地點。

每4年辦理一次的世界壯年運動會，將於2025年5月在台北市與新北市展開14天的賽程。柯文哲與侯友宜今天出席授旗儀式，從國際壯年運動總會（IMGA）執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）手中接下世界壯年運動會會旗，展示2025雙北世壯運的熱情積極籌辦賽會的決心。

柯文哲致詞時表示，除了報告籌辦進度外，更帶著執行長走訪重點場館，並依循2017世大運的經驗持續努力；新北市長侯友宜致詞時則說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓雙北世壯運取代延至2027年的2021關西世壯運，成為亞洲首場壯年運動會，而新北市成功舉辦2016年國際少年運動會後，十年磨一劍，2025雙北世壯運將向世界展示更加完善的運動服務。

柯文哲與侯友宜會後接受媒體聯訪時被問及場館盤點進度。柯文哲表示，選項目時就是以雙北已經有的場館來規劃賽事，沒有新設場館，還有3年的時間，整修既有場館應該足夠，11月底以前會確認好賽事地點。

侯友宜則說，新北盤點33座場館，雙北現有場地一起來辦，應該不會有太大問題。

此外，媒體提問政治議題，包含侯友宜2025年想跟哪名台北市長參選人合作開幕，是國民黨蔣萬安或無黨籍黃珊珊，以及與柯文哲2024總統大選是否合作；而柯文哲接受鏡周刊專訪時稱「藍白合是死路」，侯友宜是否認同。

侯友宜先笑說「這個話應該是柯市長說的，應該請教柯市長」，柯文哲則回「問正經一點的題目好不好」、「要回答什麼？就這樣，結束」，說完低頭扶額。

此外，國民黨新竹市長參選人林耕仁指控民眾黨參選人高虹安聘男友擔任立院公費助理，有詐領補助之嫌。媒體問柯文哲此事，並提問該助理聽說與柯文哲有暢通聯繫管道，會當面或以訊息給建議。

柯文哲回應，高虹安助理聘用是依法行事，至於她私領域的事，文明社會不該多說什麼，而自己跟該助理雖認識，但往來「沒那麼密切啦」。

媒體再次追問藍白合一事，柯文哲說，合作應該要對台灣社會有利，純粹都用政黨利益去計算不會成功，重點不是政黨合作，而是改變台灣政治文化運動的合作。

侯友宜則稱柯文哲已回答很多，他自己的立場就是好好做事情。（編輯：李錫璋）1111102