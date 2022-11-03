周天成逆轉勝常山幹太 德國海洛公開賽晉級8強

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（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣羽球一哥周天成今天在德國海洛羽球公開賽男單次輪，上演精彩逆轉秀，次局化解6個局點，以21比16、28比26逆轉勝世界排名第16的日本好手常山幹太，挺進8強。

總獎金18萬美元（約新台幣579萬元）的德國海洛羽球公開賽，是屬羽球世界巡迴賽超級300系列，緊接著法國公開賽之後登場。

世界排名第4的周天成上週在法國羽球公開賽男單首輪，和香港名將李卓耀歷經3局大戰，最後無奈吞敗止步，本週他在德國重新出發，名列男單大會第3種子。

事實上，德國堪稱是周天成的幸運福地，他生涯在德國共拿下5座冠軍，首輪他先以直落二橫掃中國的趙俊鵬，今天他歷經49分鐘激戰，再橫掃日本好手常山幹太，順利晉級8強。

周天成今天開局不順，首局下場就陷入2比7落後，所幸他很快回穩，並在9比10落後下，一口氣連拿5分後來居上，接下來他在一路領先優勢下，先以21比16拿下。

次局戰況陷入纏鬥，雙方互有領先，局中周天成在14比11領先之際連丟6分，也從領先變成落後。

韌性十足的周天成在18比20落後劣勢下，連續化解對手2個局點追平，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，戰局再次陷入僵局，周天成總計化解對手6個局點，並在26比26平手之際連拿2分，才順利擺平對手、拿下晉級入場券。（編輯：張雅淨）1111103