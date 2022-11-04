桃猿總冠軍賽蔡鎮宇等4人隨隊 曾總提醒不要衝

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（中央社記者謝靜雯桃園4日電）中職總冠軍賽明天開打，樂天桃猿今天安排練球，總教練曾豪駒解釋28人名單取捨，余德龍、蔡鎮宇、霸林爵因傷割捨，但3人加上林智平都會隨隊，曾豪駒也開玩笑：「有提醒蔡鎮宇不要衝。」

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽明天開打，樂天桃猿隊在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊今天在主場安排練球，對於最終28人名單取捨，總教練曾豪駒坦言交出去之前每天都在想、考慮了很久。

曾豪駒解釋名單取捨，洋投霸林爵因為腳踝受傷割捨，工具人余德龍本來就有腰部傷痛史，在練習最後一天不小心閃到腰，評估需要一週的時間。

曾豪駒表示最後抉擇帶入外野手黃敬瑋的考量是功能性，邱丹的守備不錯，但考慮陣中代打人選腳程不快，希望有一個腳程快的功能性球員在名單中，也點名林政華本來是考量，腳程快、守備穩定，只是比較年輕，一軍出賽機會不多，怕面對高張力比心情會太緊繃，最後選擇黃敬瑋。

至於另外一名外野手蔡鎮宇，曾豪駒表示，蔡鎮宇上半球季對有球隊貢獻很大，不管是內部氣氛還是場上展現的態度，但他在二軍出賽頭部撲壘肩膀脫臼，現在還沒有完全好。

曾豪駒表示，沒有被選入名單的都是遺珠，所有的球員都很感謝他們，整季為球隊貢獻，大家都想要完美，但名單不可能面面俱到，需要有取捨，最後沒有留在名單中的球員，也是球隊的一份子，會帶著他們的精神一起奮戰。

曾豪駒表示，此次總冠軍賽會有4名隨隊人員，包括林智平、余德龍，希望借助他們的經驗和學弟們分享，另外就是洋投霸林爵和外野手蔡鎮宇，蔡鎮宇之前發生衝撞衝突被罰款禁賽，曾豪駒也開玩笑說：「有提醒他不要衝」。（編輯：陳政偉）1111104