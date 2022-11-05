迷你足球北區挑戰賽登場 讓大人充電小孩放電

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111年國民小學迷你足球賽北區挑戰賽5日在桃園巨蛋登場，現場除有用充氣墊打造的迷你足球場，還有VR遊戲體驗、迷你籃球、網球、桌球、田徑、高爾夫、舉重場的「小奧運親子運動會」。（桃園市政府體育局提供）中央社記者龍柏安傳真 111年11月5日

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（中央社記者龍柏安台北5日電）中華迷你足球協會與桃園市政府共同主辦的111年國民小學迷你足球賽，北區挑戰賽今天在桃園巨蛋登場，現場除有迷你足球場還有各種體育設施，宛如小小體育嘉年華。

國小迷你足球是全台規模最大的足球比賽，經各區預賽對抗後，再進行5場挑戰賽，北區挑戰賽於今、明2天進行。

今天比賽現場，除有用充氣墊打造的迷你足球場，還有VR遊戲體驗、迷你籃球、網球、桌球、田徑、高爾夫、舉重場的「小奧運親子運動會」，迷你足協秘書長張武業表示，北區挑戰賽小選手就有約600多人參加，若含家長在內，參與人數達千人。

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張武業也提到，迷你足球除可讓小朋友從小接觸足球，現場其他的運動設施，也能讓孩童們體驗各種不同運動，而且現場還有教練與指導員在旁輔助教學，讓家長們可以安心在旁充電，讓小朋友放電。

張武業強調，場邊的迷你運動設施，都是奧運會的正式舉辦項目，而今年仍在推廣階段的迷你足球挑戰賽與小奧運親子運動會，活動全程免費，也歡迎家長們大手牽小手一起參加。（編輯：張芷瑄）1111105