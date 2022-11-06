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宋晟睿總冠軍賽首安有內心戲 放王威晨嚇嚇投手

2022/11/6 15:22（11/6 15:46 更新）
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中華職棒中信兄弟隊野手宋晟睿（圖）5日總冠軍賽初亮相，9局生涯首安就出爐，他直言釋放激動感，也自曝是內心戲很多的人。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日
中華職棒中信兄弟隊野手宋晟睿（圖）5日總冠軍賽初亮相，9局生涯首安就出爐，他直言釋放激動感，也自曝是內心戲很多的人。中央社記者謝靜雯攝 111年11月6日
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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職中信兄弟隊野手宋晟睿昨天總冠軍賽初亮相，9局生涯首安就出爐，他直言釋放激動感，也自曝是內心戲很多的人，那個打席王威晨也有在一旁揮棒準備，宋晟睿笑說：「可能是嚇嚇投手的。」

中華職棒中信兄弟隊昨天總冠軍賽與樂天桃猿隊交手，9局2人出局後許基宏安打、陳子豪選到四壞保送，陳文杰二壘打替球隊多添2分保險分，輪到宋晟睿打擊時，一旁王威晨也有在揮棒練習，最後還是由宋晟睿打擊，敲出生涯總冠軍賽首安。

宋晟睿表示，難得在場上有激動的感覺，當下釋放激動感，昨天賽前王威晨、周思齊也有提醒大家，不要被投手的節奏帶著走，心要靜下來，冷靜一點、不要一定強求要做到什麼。宋晟睿把學長的話聽進去，提到之前例行賽壞球也會想攻擊，昨天專注每一顆好球。

宋晟睿自曝是「內心戲」很多的類型，昨天9局那個打席，有想到「會不會要換王威晨、上去打擊會不會緊張」，守備時也會一直想，看到林泓育和陳俊秀的全壘打，「打好遠、眼睛一亮，好想要接。」

9局準備上場打擊時，王威晨有在一旁揮棒，宋晟睿笑說，「可能是讓學長出來嚇嚇對方投手的」，也提到與桃猿隊後援投手陳禹勳的投打對決，「感覺陳禹勳也滿認真的」。

宋晟睿透露，之前與陳禹勳對決都打不好，他是很會玩節奏的投手，變化球又很犀利，「對決當下，竟然選掉一顆變化球、有一點長大的感覺，冷靜就會做好，選掉了才有下一顆可以攻擊的機會。」（編輯：張雅淨）1111106

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