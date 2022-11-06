中職總冠軍賽搶首勝奪冠機率高 助總：100%再來說

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職中信兄弟隊昨天搶下總冠軍賽首勝，根據歷史統計奪冠機率破8成，兄弟隊總教練林威助笑說：「100%再來說。」兄弟今天第2戰先發打序不變，王威晨繼續板凳待命。

中華職棒總冠軍賽昨天開打，中信兄弟隊擊敗樂天桃猿隊搶下首勝，今天賽前受訪，林威助聽到媒體提到根據聯盟歷年統計數據，率先搶下1勝的球隊、奪冠機率高達86.2%，林威助笑說，那是參考用的，「100%再來說，但如果真的是100%也是一種壓力。」

林威助表示，拿下首場比賽勝利後，當然心情會比較踏實一點，但桃猿隊的打擊很強，昨天雖然一度3分領先，但桃猿隊還是展現火力追分，單場敲出3發全壘打，「比賽沒有到最後一刻，都不知道誰輸誰贏，沒有放鬆的空間，要堅持到最後。」

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總冠軍賽第2戰今天繼續在樂天桃園棒球場舉行，中信兄弟先發打序沒有變，1至9棒依序為岳政華（中外野）、江坤宇（游擊）、許基宏（一壘）、陳子豪（指定打擊）、陳文杰（左外野）、林書逸（右外野）、黃韋盛（三壘）、福來喜（捕手）、岳東華（二壘），先發投手為泰樂。

賽前林威助表示，打序的部分要觀察王威晨賽前練習的狀況而定，但最後王威晨還是沒有排入先發打序。（編輯：張雅淨）1111106