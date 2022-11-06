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桃猿第2戰打序不變 林泓育連2戰先發蹲捕有考量

2022/11/6 17:09（11/6 18:21 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊5日總冠軍賽首戰不敵中信兄弟隊，6日第2戰打序沒變，讓老經驗捕手林泓育（圖）連2場先發蹲捕，總教練曾豪駒表示，主要希望借重他的配球變化性和主導場上應對。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月6日
中華職棒樂天桃猿隊5日總冠軍賽首戰不敵中信兄弟隊，6日第2戰打序沒變，讓老經驗捕手林泓育（圖）連2場先發蹲捕，總教練曾豪駒表示，主要希望借重他的配球變化性和主導場上應對。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月6日
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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職樂天桃猿隊昨天總冠軍賽首戰吞敗，今天第2戰打序沒變，讓老經驗捕手林泓育連2場先發蹲捕，總教練曾豪駒表示，主要希望借重他的配球變化性和主導場上應對。

中華職棒樂天桃猿隊昨天總冠軍賽首戰不敵中信兄弟隊，今天繼續在主場樂天桃園棒球場交手，桃猿隊力拚扳平戰局，先發打序完全沒有變動。曾豪駒表示，昨天火力集中在1、4、5棒，但感覺打者有慢慢找到節奏，會再觀察今天比賽表現。

桃猿隊陣中老經驗捕手林泓育本季例行賽先發蹲捕場次不多，但這2場總冠軍賽都安排先發蹲捕，曾豪駒表示，還是希望借重他的經驗，昨天比賽觀察林泓育在配球的變化性和主導場上應對模式，跟過往沒有太大的差異。

曾豪駒提到，例行賽沒有讓林泓育頻繁蹲捕出賽的原因，主要也是怕他會受傷，總冠軍賽會持續觀察林泓育身體狀況。

桃猿隊今天先發打序1至9棒，依序為陳晨威（中外野）、林立（二壘）、藍寅倫（左外野）、林泓育（捕手）、陳俊秀（一壘）、廖健富（指定打擊）、梁家榮（三壘）、成晉（右外野）、林承飛（游擊），先發投手為曾仁和。

桃猿隊投手陳冠宇昨天總冠軍賽初亮相，中繼投1.2局無失分、化解危機，有不錯的表現。曾豪駒表示，陳冠宇在中繼出賽投得滿穩定的，應該不會隨意調動，他之前手有點不舒服，也怕突然拉往先發，投球數量增加會增加他的負擔。（編輯：張雅淨）1111106

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