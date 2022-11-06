泰樂投到7局還有151公里 總冠軍賽好投拿勝

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中華職棒中信兄弟隊洋投泰樂今天總冠軍賽扛先發，8局無四死球好投壓制，且到了7局球速還有151公里，但泰樂自評今天狀況不是本季最佳，感謝隊友守備、打擊幫忙，一起拿下勝利。

中華職棒總冠軍賽今天第2戰，中信兄弟由洋投泰樂先發，泰樂前2局稍微有狀況，2局接連被敲安打失掉1分，比賽後半段越投越穩，7局投完用球數已經超過100球，但7局最快球速還有151公里。

泰樂8局續投2人出局後被敲安打，教練團喊暫停過後，1球解決下一棒打者林泓育，完成投球任務。

泰樂總計用111球投8局，沒有投出四死球，被敲8支安打，投出6次三振、失掉1分責失分，好投壓制率隊以4比1拿下2連勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

泰樂表示，8局有危機時，教練團喊暫停，主要是重新檢視下一棒打者林泓育前幾個打席的狀況和策略，也讓他有時間喘息一下，很開心最後是好的結果。

他也提到，今天每局退場教練團都會關心他的身體狀況，今天投球的感覺不算是本季最佳，但捕手幫忙引導配球，隊友比賽前半段就打下分數，守備也很幫忙，2局江坤宇的美技守備也是關鍵，大家一起努力拿下這場勝利。

僅管這2場比賽都是客場出賽，但泰樂提到有聽到右外野兄弟球迷的加油聲，整個賽季即使是客隊的比賽，都可以聽到兄弟球迷熱情的支持加油聲，期待回到主場看到球迷。（編輯：唐聲揚）1111106