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桃猿總冠軍賽第3戰棒次調整 林立改打第一棒

2022/11/8 18:07（11/8 19:56 更新）
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中職樂天桃猿隊8日總冠軍賽第3戰力拚首勝，棒次大搬風，例行賽打擊3冠王的林立（前左）從第2棒，改回到例行賽熟悉的開路先鋒，總教練曾豪駒解釋，為改善得分狀況，因此調整為上半季狀況好的打線。中央社記者張新偉攝 111年11月8日
中職樂天桃猿隊8日總冠軍賽第3戰力拚首勝，棒次大搬風，例行賽打擊3冠王的林立（前左）從第2棒，改回到例行賽熟悉的開路先鋒，總教練曾豪駒解釋，為改善得分狀況，因此調整為上半季狀況好的打線。中央社記者張新偉攝 111年11月8日
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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中職樂天桃猿今天總冠軍賽第3戰力拚首勝，棒次大搬風，例行賽打擊3冠王的林立從第2棒，改打開路先鋒，總教練曾豪駒解釋，為改善得分狀況，因此調整為上半季狀況好的打線。

樂天桃猿目前在7戰4勝制總冠軍賽以0比2落後，今天作客台中洲際棒球場出戰中信兄弟，力拚勝場開張。

樂天桃猿前2戰攻勢串聯度不佳，錯失不少得分機會，今天第3戰先發打線大幅調整，除了藍寅倫、林泓育、梁家榮維持第3、4、7棒，其他棒次都有異動。

其中，例行賽拿下打擊率、打點、安打3冠王的林立，回到例行賽熟悉的開路先鋒；游擊手林承飛則未先發，改由馬傑森鎮守游擊。

曾豪駒賽前接受媒體聯訪時表示，與教練團開會討論後決定調整為上半季狀況最好時的打線，希望能改善球隊得分的狀況，「（前2場）火點不夠，希望今天可以點起來」。

桃猿隊野手陳俊秀第2戰因左手腕肌肉扭傷提前退場，今天高掛免戰牌，曾豪駒指出，陳俊秀的手還是有發炎，需要多休息，拿球棒還是會不舒服，希望頂替上場的選手能為球隊建功。

談到陳俊秀系列賽是否會歸隊，曾豪駒說：「第6場或第7場比賽都有可能。」

桃猿隊總冠軍賽吞下2連敗，曾豪駒賽前也向球員喊話，他認為，球隊需要先打贏一場比賽，「贏球感覺先有，慢慢的我們就知道怎麼去做，畢竟拿下4場勝利，比賽才會結束，希望大家把專注力放在每個play」。（編輯：張芷瑄）1111108

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