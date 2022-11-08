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王威晨回歸 中職總冠軍賽第3戰先發第7棒

2022/11/8 18:38（11/8 20:10 更新）
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中職中信兄弟隊內野手王威晨（前右）先前因左大腿拉傷缺席總冠軍賽前2戰，8日第3戰先發第7棒，王威晨表示，前2場一直想上場為球隊貢獻，在球隊拿下2連勝後，希望能幫助球隊拿下第3、4戰勝利。中央社記者張新偉攝 111年11月8日
中職中信兄弟隊內野手王威晨（前右）先前因左大腿拉傷缺席總冠軍賽前2戰，8日第3戰先發第7棒，王威晨表示，前2場一直想上場為球隊貢獻，在球隊拿下2連勝後，希望能幫助球隊拿下第3、4戰勝利。中央社記者張新偉攝 111年11月8日
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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中職中信兄弟內野手王威晨先前因左大腿拉傷缺席總冠軍賽前2戰，今天第3戰先發第7棒，王威晨表示，前2場一直想為球隊貢獻，在球隊拿下2連勝後，希望能幫助球隊拿下第3、4戰勝利。

王威晨過去4度參加中華職棒總冠軍賽，出賽20場，打擊率3成61，累計83分打點，先前因季後挑戰賽左大腿拉傷，缺席前2戰總冠軍賽，但前2戰都在場邊待命代打。

中信兄弟總教練林威助賽前接受媒體聯訪時表示，王威晨昨天練習狀況還不錯，「昨天有稍微衝刺，就看今天身體的反饋 」。他透露，王威晨有可能擔任先發。

兄弟總冠軍賽第3戰先發打線出爐，王威晨確定擔任第7棒、守三壘，談到傷勢恢復情況，王威晨自認狀況恢復地不錯，他表示，比賽就盡全力，希望不要再出現更嚴重的傷勢。

王威晨前2場總冠軍賽都在場邊觀戰，他坦言，很想上場為球隊貢獻，而目前球隊拿下2連勝，「希望後面2場也可以趕快拿下」。

黃韋盛前2戰頂替王威晨鎮守三壘，總冠軍賽初體驗攻守表現獲得林威助讚賞，他表示，黃韋盛本季常待在一軍，無論是練習或比賽都是盡全力，並把握住機會，在球隊有危機時做出貢獻，適時發揮自身價值。（編輯：張雅淨）1111108

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