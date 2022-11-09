台灣大賽桃猿第4戰拚開胡 曾豪駒：投手全員待命

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職樂天桃猿今天總冠軍賽第4戰打線大搬風，並由投手王溢正扛起先發重任，盼能從中信兄弟手中搶勝，總教練曾豪駒說，投手群全員待命，要有今天才有明天，大家都要做好準備。

桃猿隊總冠軍賽系列賽攻勢串連度不佳，前3戰結束以0比3落後，而中信兄弟只差1勝，隊史第9座總冠軍就能到手，最快今晚第4戰在主場台中洲際棒場拋下黃色彩帶。

曾豪駒昨天賽後曾說，第4戰打線會稍微調動，但今天先發打線出爐，棒次順序大洗牌，由手感火燙的陳晨威擔任開路先鋒，希望能帶動球隊攻勢。

談到一夜之間對打線的想法有所轉變，曾豪駒賽前接受媒體聯訪時開玩笑地說：「那是昨天想法，改變就是想要讓你們多上幾天班，讓你們上到星期日。」

對於球隊得分效率不佳，也讓曾豪駒相當傷腦筋，他表示，一直在思考如何進帳分數，而他也分享打線調整的原因，「昨天大致攻擊上晨威（陳晨威）、阿立（林立）表現不錯，因為這幾場整個得分比較沒那麼理想，所以把狀況好都排在一起。」

至於嚴宏鈞在系列賽首次先發蹲捕，曾豪駒表示，捕手林泓育有點疲勞，但依舊會在板凳待命。

桃猿隊王溢正今年先發、後援兩頭跑，球季後段轉戰牛棚，前一次先發已是8月27日，總冠軍賽第4戰回到先發行列，總冠軍賽生涯5勝0敗的他，將力拚將戰線拉回主場桃園。

桃猿隊面臨背水一戰，曾豪駒表示，投手群今晚將全員待命，「守護神」洋投豪勁（Bradin Hagens）基本上是最後一道防線，但會視戰況而定，不排除提前登板，他強調：「要有今天才有明天，大家都要做好準備。」（編輯：陳政偉）1111109