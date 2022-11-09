隊史第9冠差1勝 林威助：沒拿到前都戰戰兢兢

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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中華職棒中信兄弟總冠軍賽3連勝聽牌，最快今晚就能拿下隊史第9冠，總教練林威助賽前也分享心情，在沒拿到第4勝之前，都處於戰戰兢兢、緊繃狀態。

林威助連2年帶兵闖進總冠軍賽，去年以4連勝橫掃統一獅，今年尋求衛冕氣勢依舊旺，總冠軍賽系列戰前3戰結束，以3比0領先樂天桃猿、搶先聽牌。

林威助帶兵總冠軍賽跨季7連勝，距離隊史第9座金盃，只差1勝，他賽前也對球員喊話，「今天就是挑戰第4勝，希望大家一樣平常心專注到最後，主場最後一場比賽，聽說球迷非常多，希望盡全力把這場球打好、回饋球迷。」

談到目前心情，林威助強調，心情沒什麼太大不同，在還沒拿到第4勝之前，都處於戰戰兢兢、緊繃狀態。

岳政華這次總冠軍賽擔任球隊開路先鋒，3場比賽擊出6安、1打點，表現獲得林威助肯定，他表示，岳政華從季中開始打第一棒後，表現穩定，擊球率相對確實，而腳程也有助於扛起第一棒的角色。（編輯：陳政偉）1111109