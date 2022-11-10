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譚雅婷赴佛光分享經歷 傳授破解夜市小遊戲撇步

2022/11/10 21:34
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（中央社記者龍柏安台北10日電）世界射箭錦標賽金牌得主、里約奧運銅牌女將譚雅婷，昨天前往佛光大學分享選手經歷，除讓學員試用比賽的反曲弓，還傳授大家如何破解夜市持弓射氣球這類遊戲的祕訣。

佛光大學奧運菁英講座，昨天邀請世界射箭錦標賽金牌得主，同時也是2016里約奧運銅牌女將譚雅婷，分享她一路走來訓練與比賽經歷，她在課程中也透露曾在訓練中崩潰痛哭，但一步一步克服難關，走向顛峰的過程。

有趣的是，譚雅婷透露每一次參與類似活動，總會帶著自己吃飯工具讓學員們試用，而她這次前往佛光則帶了兩把不同的弓，「一把是初學者用的木弓，另一把則是鋁合金打造的反曲弓。」

由於木弓弦的磅數僅僅18磅，譚雅婷笑說，學員們拉起弦來都顯得很輕鬆，不過換成她比賽用的鋁合金弓，弦的磅數則高達40磅，「木弓他們3指就能拉得動，換成鋁合金弓後，很多人要用整個拳頭一起拉。」

此外在課程分享過程中，譚雅婷還大方傳授如何破解夜市拿弓箭射氣球的祕訣，「如果瞄準後箭射出後會偏左，在瞄準時就能往左一點，希望大家去夜市後都能滿載而歸。」

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譚雅婷透露，每一次參與這種活動，都是重新審閱自己的過去，透過這個過程，才發現自己過去的瘋狂，因此也會調整自己訓練的方法和方向，不再只是土法煉鋼、埋頭苦練。

東京奧運結束後原打算退休的譚雅婷，日前曾參與實境節目演出，和一群女子菁英運動員一起打棒球，她透露，在拍攝過程中她才發現，最愛的運動還是射箭，因此她也下定決心再拚一次奧運獎牌，希望給生涯留下一個完美的句點。（編輯：陳政偉）1111110

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