林子偉澳職敲滿貫砲 余謙中繼無失分拿勝投

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）澳洲職棒今年球季有台灣味，奧克蘭喙頭蜥隊野手林子偉今天敲出滿貫砲，投手翁瑋均、余謙都有登板，余謙中繼投3局無失分，球隊終場以13比2拿勝，余謙拿下勝投。

澳洲職棒球季開打，今年有不少台灣好手加入，奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）陣中台灣野手林子偉、投手林暉盛都具有旅美資歷，還有中職中信兄弟投手余謙、黃弘毅，樂天桃猿隊投手翁瑋均。

林子偉昨天首場出賽單場4打數敲出1支安打，今天繼續與布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）交手，林子偉先發打2棒、守游擊。

林子偉1局敲出游擊方向滾地球出局，3局敲出二壘方向滾地球出局，4局選到四壞保送上壘，6局敲出左外野方向飛球出局，8局球隊7比1領先、滿壘時開轟，滿貫砲幫助球隊多添保險分。

林子偉今天總計4打數敲出1轟，貢獻4分打點，選到1次四壞保送，連2場出賽都有安打、手感維持不錯。

今天奧克蘭喙頭蜥隊先發投手為翁瑋均，總計投4局被敲2支安打，3局被敲出陽春砲失掉唯一1分，余謙5局接手中繼，總計投3局被敲1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分，球隊拿下勝利，余謙是勝投。

布里斯本俠盜隊陣中台灣野手陽岱鋼今天先發打5棒、守右外野，總計3打數沒有敲出安打，選到1次四壞保送。（編輯：謝雅竹）1111111