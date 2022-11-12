鄭宗哲預計12月赴波多黎各打冬盟 希望認真學西文

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲中南美地圖又將增加一塊，他今年底預計到波多黎各打冬季聯盟、加盟卡羅來納巨人隊。鄭宗哲把每趟旅程當成挑戰和體驗，也表示今年會認真學西班牙語。

鄭宗哲去年季前赴南美洲哥倫比亞職業聯盟參加比賽，在陌生的環境，無論語言、生活都要重新適應，他坦言剛開始一切都是新的挑戰，也曾想過放棄，「很感謝那時的我沒有放棄」。鄭宗哲也說，沒有什麼東西是應該的，去了就是要想辦法融入。

今年球季鄭宗哲有不同的挑戰，他表示，球季結束前球團就有透露規劃，預計12月會安排去波多黎各棒球聯盟打球，將加入卡羅來納巨人隊（Carolina Giants）；他也說，有了去年的經驗，感覺到任何地方都可以適應。

鄭宗哲提到，中南美洲環境不能跟美國比，但不管是對棒球還是人生，這都是很棒的體驗和經歷；他也透露去年在哥倫比亞打球時很專注在球場上，沒有認真學西班牙文算是遺憾，今年如果有機會，也想學西班牙文。

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鄭宗哲今年球季打出好表現，單季跑出33次盜壘成功，最近才獲得海盜隊農場體系內以莫雷諾（Omar Moreno）命名的最佳跑壘員獎，昨天也公告獲選佛羅里達州立聯盟（Florida State League）明星隊游擊手獎。

鄭宗哲表示很開心，算是對過去一年努力的肯定，也提到有收到2023年世界棒球經典賽教練團的詢問意願，就看冬季聯盟的行程，如果有機會被選入代表隊當然很有意願，面對高強度的比賽，也會讓自己更進步。（編輯：屈享平）1111112