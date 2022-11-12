牧倫斯放話週週變髮 來台50天甩油近20公斤

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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG新北國王洋將牧倫斯今天頂著髮辮造型亮相，且返台短短50天就甩了近20公斤，體態瘦了一大圈，今天他手感熱得發燙，全場轟下最高的27分，他並放話，接下來週週都會變髮。

P. LEAGUE+聯盟新北國王今晚在主場新莊體育館進行本季首戰，靠著牧倫斯（Byron Mullens）全場16投11中、轟下最高的27分、16籃板，率隊104比91擊敗桃園璞園領航猿。

本季獲得國王續約的牧倫斯，身材明顯瘦了一大圈，他自豪表示，他的75天減重計畫仍在持續中，他從原本的315磅（約143公斤），在短短50天就減至275磅（約125公斤），他透露：「我的目標是再減10磅（約4.5公斤）。」

球團透露，牧倫斯會減肥的主因，就是在合約中有明訂希望他能減重，不過瘦身有成的牧倫斯，倒是很滿意現在自己的體態，「以前我總頂著一個肚子，現在瘦下來肌肉線條更明顯，跑起來也比較輕盈。」

上個賽季，牧倫斯的球衣Size是5XL，今年他已縮水成2XL，今天出賽近38分鐘的他也說：「如果我沒瘦身，我可能打不了這麼久。」

除了身材明顯改變，牧倫斯的髮型也很吸睛，頂著辮子頭的他強調，接下來每個禮拜他都會換造型，問他為何要這麼麻煩，他說：「每當我走進休息室，若能讓隊友開心，就可以讓大家紓壓，加上看起來也很不錯，久而久之也能成為休息室裡的潤滑劑。」

一旁的國王總教練萊恩（Ryan Marchand）則挖苦總以光頭造型亮相的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），建議他也該去換個髮型，戴維斯則沒好氣地說：「頭髮的事我無法反駁。」（編輯：陳政偉）1111112