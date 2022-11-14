自由球員陳俊秀屬A級 經紀公司再溝通了解想法

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中華職棒今年起實施自由球員（FA）補償分級制度，總計13人被歸為A級球員，自由市場最大咖為樂天桃猿隊野手陳俊秀，陳俊秀所屬經紀公司回覆，要再正式跟球員討論、了解想法。

中華職棒去年4月召開領隊會議，參照其他國家職業棒球制度，將球員分為A、B級，各隊薪資前12高的球員為A級球員，薪資排名13名之後球員為B級球員，新制度今年首度實施。

A級球員行使自由球員補償方式，維持現有的原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費，並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費；B級球員補償方式，則是原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費，沒有額外的球員指名補償。

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今年總計25人符合自由球員資格，其中13人歸為A級球員，包括陳子豪、鄭凱文（中信兄弟）、林泓育、郭嚴文、王溢正、陳俊秀（樂天桃猿）、廖文揚、林智勝（味全龍）、高國慶、潘威倫、潘武雄、王鏡銘（統一獅）和高國輝（富邦悍將）。

陳子豪、鄭凱文、林泓育有複數年約，潘武雄確定引退，今年自由市場最大咖為陳俊秀；陳俊秀所屬經紀公司悍創運動行銷經紀人陳德倫回覆，球員剛比完賽、都還在陪家人，今天公告後才會正式和球員討論、了解他們的想法。（編輯：張芷瑄）1111114