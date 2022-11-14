林振瑋目標破160公里 從佐佐木朗希身上看優點

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文化大學「巨投」林振瑋（圖）在U23世界盃刷新生涯最速159公里，14日在大專棒球聯賽記者會寫下「突破160公里」，他笑說，要下筆前不知道要寫什麼，工作人員建議所以才這樣寫。中央社記者謝靜雯攝 111年11月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）文化大學「巨投」林振瑋在U23世界盃刷新生涯最速159公里，今天在大專棒球聯賽記者會寫下「突破160公里」，他形容日職火球男佐佐木朗希是怪物，也從他身上看到可以學習的優點。

文化大學投手林振瑋今天出席大專棒球聯賽記者會，今年在U23世界盃棒球賽預賽與日本隊比賽，先發飆出生涯最速159公里，甚至有球探測到最快160公里；今天寫下要突破160公里的目標，他笑說，要下筆前不知道要寫什麼，工作人員建議所以才這樣寫。

林振瑋表示，國際賽學到很多經驗，雖然也有發生一些不太好回首的過去，但希望從中記取教訓，成為更好的選手。

林振瑋在U23複賽與澳洲交手，單局投出5次四死球，輸球難過落淚，林振瑋也表示，舅舅郭泓志也有安慰他不用想這麼多，不可能每一場比賽都能做到想要的東西，好的、壞的都要記住，都會成為讓自己進步的養分。

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林振瑋飆火球成為每次出賽的焦點之一，談到日職火球男、千葉羅德海洋隊的佐佐木朗希，林振瑋直言：「他是鬼、很猛、厲害。」他也提到佐佐木朗希可以有好表現最關鍵的是穩定性，除了球速外，變化球也很犀利，各方面都要做得好，才可以投出好成績。

結束U23世界盃棒球賽比賽後，林振瑋也有在梅花旗棒球賽先發出賽一場，接下來22日開打的大專棒球聯賽， 預計也是先發定位，他笑說，因為文化的牛棚很強，自己目標是穩定、控球、變化球都更精進，可以拉長投球局數、穩定發揮。（編輯：張雅淨）1111114