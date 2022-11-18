電信女籃公益活動 楊婉琳回母校分享跨海逐夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」18日來到澎湖馬公高中，馬公高中也是球隊新秀楊婉琳母校，電信女籃特別致贈20顆比賽用球，期許能培養出更多優秀選手。（國立馬公高中提供）中央社 111年11月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）一路從馬公高中乙組球隊打進職籃的中華電信女籃新秀楊婉琳，今天回到母校與學弟妹分享跨海追夢的心路歷程，代表女籃隊致贈20顆比賽用籃球給學校，全力協助推動籃球運動。

中華電信女籃「愛與關懷巡迴公益活動」今天來到澎湖，去年透過選秀來到電信女籃的楊婉琳隨隊回到母校，暢談求學經驗中如何走進籃球領域，與學弟們分享投入女籃心歷路程，鼓勵學弟妹勇於追夢。帶者感恩的心，楊婉琳感謝當年學校啟蒙與栽培，電信女籃也致贈馬公高中20顆比賽用籃球。

今天的「電信女籃回娘家」活動座談中，楊婉琳從馬公高中乙組球隊打進佛光大學校隊，成為佛光隊長，在UBA場上發光，最後經選秀來到電信。電信女籃隊長潘姿吟也給予楊婉琳未來在職籃球隊中如何更加精進自己與面對困難、積極突破的建議。

除了精彩分享，電信女籃也以趣味競賽和籃球訓練站的活動，和同學們打成一片；籃球訓練站更拿出國手級訓練菜單，讓馬公高中籃球隊體驗職籃選手的訓練課程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電信基金會副執行長高世威說，在防疫優先與安全無虞前提下，電信女籃推動籃球運動與回饋感恩的精神是不變的，除了讓球員有機會對母校多年栽培表達感謝，更希望傳達給小學弟妹們夢想無限的熱情。

中華電信基金會於2011年起每年都舉辦「中華電信女籃愛與關巡迴公益活動」，在全台各地展開「公益盃三對三鬥牛賽」、「籃球小子夏令營」，足跡踏遍各縣市；近幾年也開啟「電信女籃到我家」、「電信女籃回娘家」系列活動，除了鼓勵孩子們勇於挑戰外，提供更多機會讓孩子們接觸多元體育活動與賽事。（編輯：孫承武）1111118