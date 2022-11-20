中信兄弟封王遊行 盧秀燕期待年年共享榮耀

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）中信兄弟隊勇奪職棒總冠軍2連霸封王遊行今天登場，上萬球迷湧入台中市政公園參加慶賀儀式，市長盧秀燕穿著球衣到場同歡時表示，期望兄弟隊年年封王，每一年都能共享榮耀。

中信兄弟隊今年拿下隊史第9座總冠軍並締造2連霸，也是以台中為主場以來第2座總冠軍，台中市政府與球團今天共同舉辦盛大的封王慶賀儀式，盧秀燕代表市府接受中信兄弟獻上封王帽及T恤，並與球隊及球迷們同歡，相約明年一樣不見不散，力拚3連霸。

封王遊行從市政公園出發，遊行隊伍由中信兄弟教練、選手、PS啦啦隊女孩共同搭乘雙層巴士，自市府出發繞行市區至洲際棒球場，中市府也特別在支援警用巡邏車與重型機車引導開道，身兼中華職棒會長的民進黨台中市長候選人蔡其昌在洲際球場迎接。

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盧秀燕表示，今天是台中市光榮的一刻，感謝中信兄弟教練團與球員，在今年每一場賽事拚戰的精神，令人動容，無論投手戰力、強棒打擊與精彩守備，每每凝聚市民朋友的熱情振奮人心，感謝中信兄弟帶給台中市的榮耀，這是她敬佩和學習的標竿，期望中信兄弟年年封王，接下來的每一年都能共享榮耀。

台中市運動局長李昱叡指出，市府全力支持協助，把舞台留給所有的職棒明星，希望中信兄弟隊年年都能奪冠；感謝市府警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局及台中捷運公司等單位大力協助，更感謝球迷們力挺與配合，讓今天的活動順利圓滿。（編輯：管中維）1111120