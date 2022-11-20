官方稱中國元素照亮世界盃 球迷諷：除國足以外

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（中央社台北20日電）卡達世界盃足球賽即將登場，中國駐卡達大使周劍19日接受官媒專訪時稱「中國元素如滿天繁星照亮世界盃」，不料這席話引來中國球迷批評與吐槽，「中國全面參與了世界盃，除了中國隊」。

根據中國官媒新華社19日發布的影片，周劍表示中國承建了世界盃的賽事場館、太陽能發電站，並向卡達販售了1500輛中國製造的新能源車，「這次卡達世界盃，中國元素和中國貢獻隨處可見，如同那滿天的繁星照亮了整個卡達的世界盃」。

這支影片被大量中國政府部門、親官方媒體的社群平台轉發，作為中國參與本屆世界盃的證明，並強調「中國製造、中國建造越來越多得到世界各國人民的認可和喜愛」。

然而這樣的發言與行動，看在中國足球迷眼中顯得荒誕，並引起大量的批評。

綜合中國運動賽事社群平台虎撲體育、星島日報報導，不少中國足球迷在社群平台上大力吐槽，「去參加比賽和看比賽的人，誰會在意是不是中國製造」、「世界盃你球隊進不去，你過去賣球有啥用」。

根據歷史資料顯示，中國男子足球隊隊史僅在2002年的日韓世界盃踢進會內賽，然而最終一球未進，一勝難求，在小組賽被淘汰。今年的卡達世界盃則於外圍賽期間就遭淘汰，無緣進入會內賽。

因此，也有球迷稱「中國全面參與了卡達世界盃，除了中國隊。」

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中國運動迷的「愛國心」是舉世聞名的，然而偏偏對於足球運動特別嚴苛，不只在對中超的比賽，在國際賽舉行時也有各種毫不留情的批評，更被做成哏圖與笑話，「看英超要錢，看國足要命」、「珍惜生命，遠離國足」。

不只球迷，部分退役的球員也會以此自嘲。前中國男足隊長范志毅曾在脫口秀節目上揶揄多位中國男籃的球員，「差成什麼樣，得讓中國足球來拯救他們」。然而這段發言當時在中國社群中引發不小的批評，認為中國足球員最沒有資格「指導」其他的中國運動員。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111120