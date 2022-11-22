U18國手陽念希好投 黑豹旗平鎮勝崇義

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）黑豹旗青棒賽32強今天開打，平鎮高中與崇義高中交手，平鎮派出U18世界盃國手陽念希先發，總計投4局無失分，柯敬賢單場敲3安，平鎮以9比1拿勝、晉級16強。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽32強今天開打，平鎮高中與崇義高中在三重棒球場交手，平鎮派出今年U18世界盃棒球賽國手陽念希先發，陽念希面對首名打者就被敲出安打，但及時回穩、連抓3個出局數沒有失分。

陽念希2局先保送首名打者，接著讓打者敲出滾地球製造雙殺，再三振抓到第3個出局數，3局讓崇義打者3上3下，4局也先讓首名打者敲出安打上壘，但沒有再讓對手延續攻勢。

陽念希今天總計投4局被敲2支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，林柏佑後援投3局被敲1支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，替球隊守住勝利。

崇義上一場比賽擊敗傳統青棒強權南英商工晉級，今天首局就有狀況，讓平鎮1局下靠著保送、柯敬賢安打、觸身球保送攻佔滿壘，張趙紘安打送回第1分，胡孟智二壘打再添2分，2人出局後王緯倫三壘打，一棒再添2分，並靠著田明倫安打跑回單局第6分。

平鎮開賽就攻下大局，5局靠著高飛犧牲打送回1分，6局靠著安打、保送、暴投單局再拿2分；崇義前6局打線受制，7局靠著失誤、潘永庭三壘打送回團隊第一分，但攻勢沒有延續、吞敗止步。

另一場比賽麥寮高中以15比0擊敗擊敗霧峰農工晉級，平鎮高中、麥寮高中將於16強碰頭。（編輯：吳協昌）1111122