台克球世界盃唯一台灣選手 盼在台推廣新興運動

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（中央社記者林育立柏林23日專電）來自高雄的顏巧歆今天參加在德國舉行的世界盃台克球錦標賽，成為場上唯一台灣選手。台克球風靡歐洲，台灣人卻很陌生，她期盼未來能返台推廣這個新興運動。

台克球（Teqball）是一種結合足球和乒乓球的球類運動，選手站在弧形球桌的兩側，用腳、頭部或胸部擊球。台克球最早源自匈牙利，歷史還不到10年，現已風靡許多歐洲國家。

第5屆世界盃台克球錦標賽23日起一連5天在德國紐倫堡（Nürnberg）舉行，共有55國逾200名好手參加。顏巧歆獲僑團「國際傑人會德國總會」贊助，身穿胸前繡有中華民國國旗、背上印有Taiwan字樣的球衣上場，成為場上唯一代表台灣參賽的選手。

顏巧歆今天在女子單人預賽遭遇來自法國、丹麥、科威特的選手，只贏一場，排名第3，遭到淘汰。

顏巧歆出身高雄，在匈牙利第二大城德布勒森（Debrecen）就讀醫學系。今年年初，她在學校第一次接觸台克球，很快就打出興趣，最近接連到義大利、波蘭、斯洛伐克等地比賽，這是她第一次參加世界盃。

台克球在匈牙利十分普及，風行歐洲多國，對台灣人很陌生，顏巧歆期盼將來在台灣推廣這個新興運動，正計劃明年向體育署申請成立協會。

顏巧歆的教練波布利（Patrik Borbely）表示，對從來沒打過的人來說，台克球不好打，因為得同時動腦，專心用手以外的身體部位擊球。

波布利接受中央社記者訪問時，對顏巧歆讚譽有加。他說，顏巧歆沒打過足球或乒乓球，一切從零學起，每週訓練次數從一開始的2次增加到5次，進步神速，「我為她感到驕傲」。（編輯：馮昭）1111124