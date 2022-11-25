黑豹旗罕見守備瑕疵差點輸球 大理險勝花體晉級

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）黑豹旗青棒賽32強大理高中今天與花蓮體中交手，大理6局出現罕見的守備瑕疵、讓對手跑回超前分，大理7局把握機會搶分，以5比4險勝晉級16強，總教練黃文生苦笑教球30多年沒遇過。

2022年黑豹旗全國高中棒球大賽32強在三重棒球場舉行，大理高中今天與花蓮體中交手，大理先發投手黃士齊總計投5局被敲出2支安打，投出4次四壞保送、5次三振，無失分。

大理5局打完3比0領先，6局投手、守備都有狀況，後援投手張元愷受到主審好球帶影響，接連被敲2支安打、守備失誤攻占滿壘，2人出局後接連投出2次四壞保送讓對手擠回2分，接著暴投讓花體跑回追平分。

花體2人出局、二、三壘有人時，下一棒打者敲出三壘方向滾地球，但大理三壘手出現守備瑕疵，沒有完成觸殺、而是踩壘包，讓花體跑回超前分。

大理7局追分，靠著保送、犧牲觸擊、安打、滾地球先跑回1分，再靠著花體失誤跑回致勝分，順利拿下比賽勝利、晉級16強。

大理總教練黃文生苦笑說，教球30幾年第一次遇到這個狀況，球員退場後有提醒他，比賽過程中要隨時注意場上跑者的狀態，還好沒有因此輸球。

黃文生表示，先發投手黃士齊今天控球狀況沒有很好，還好還是有壓制力，後援投手張元愷投2局失4分都不是責失分，狀況沒有不好，主要是被好球帶影響了。（編輯：張芷瑄）1111125