黑豹旗大理張元愷神似范國宸 為圓美國夢勤讀英文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北25日電）黑豹旗青棒賽大理高中32強與花蓮體中交手，神似范國宸的投手張元愷後援2局無責失、拿下勝投，總教練黃文生稱讚他U18培訓洗禮、成熟很多，張元愷也勤學英文、希望到美國讀大學打球。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽32強今天在三重棒球場舉行，大理高中與花蓮體中交手，大理高中也有「明星臉」，後援投手張元愷登板，隊友都叫他：「范國宸加油！」

張元愷表示，預賽與內壢高中比賽時，對方教練說他長得很像富邦悍將隊的野手范國宸，張元愷表示，平常沒有在看中職，被這樣說之後有去看影片和照片，「好像真的蠻像的，眼睛都小小的、黑黑的，但他比較強，是職棒球員」。

張元愷今天6局後援登板，但隊友沒有幫忙，出現守備瑕疵讓花體一度超前比數，張元愷表示，看到隊友守備出狀況也有一些負面想法，「但他是我的隊友，我還是要努力丟進去」。

張元愷今天總計後援投2局失掉4分都不是責失分，球隊終場以5比4拿勝、晉級16強賽，張元愷拿下勝投。

張元愷今年也有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但最後沒有留在正選名單中，總教練黃文生直言，有感受到張元愷成熟很多，也變得比較穩定。

張元愷則提到，培訓隊藍白賽時，出賽4局無失分、信心大增，「對上國內數一數二的菁英可以有不錯的表現，再碰上其他隊也沒有在怕的」。

張元愷有美國夢，大學想要去美國讀書、打球，也有開始找球隊，為了完成夢想每晚努力花1到2小時讀英文，每週也會補習一次。（編輯：張芷瑄）1111125