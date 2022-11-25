鶯歌林聖諺左右投改多次 字母哥故事激勵永不放棄

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）鶯歌工商高三投手林聖諺的棒球路很特別，左投右投改過多次、也曾經歷傷痛，NBA「字母哥」安特托昆博的故事激勵他「永不放棄」，今天黑豹旗先發2局好投拿勝。

鶯歌工商高三投手林聖諺小時後開始打球時是用右投，後來才發現其實自己是左撇子，所以改成以左手為主，升上國中後因為左手受傷，本來也考慮過要開刀，但醫生表示，開刀不一定會好，復健至少半年才有可能回到開刀前的樣子。

林聖諺最後決定不開刀、再改成右投，讓左手休息這段期間加強周圍肌肉保護，傷勢改善後才又改回左投。林聖諺高中之後專職投手，雖然球速不是特別快，但他自評球威好，教練也鼓勵，雖然目前最快球速約135公里，但只要把位置丟出來、其實不好打。

過去林聖諺投球會有突然找不到準心的狀況，升上高三之後改善很多，他表示平時練習其實都沒有問題，可能比賽時會一直刻意想要投到某個位置，投得太小心，教練團有提醒注意大方向就好，現在已經改善很多。

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鶯歌工商今天黑豹旗青棒賽32強與松山工農交手，林聖諺先發投2局沒被敲出安打、投出6次三振，無失分，率隊以15比0、4局拿勝、晉級16強，也拿下勝投；他表示面對社團球隊沒有不同的想法，把該做的做好。

林聖諺喜歡看書，他表示會看球員的故事，無論棒球或籃球員都喜歡，NBA球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的書雖然看過很多次，但最近又再看了一遍，被問起哪個部分被打動，他說：「永不放棄，過程本來就會有好有壞，不好的時候停下來、想一下再繼續。」（編輯：吳協昌）1111125