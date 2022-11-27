中國國足前主帥李鐵受查 傳存款與收入不符

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（中央社台北27日電）中國國家足球隊前主帥李鐵因嚴重違法受查，多位媒體人指稱，李鐵除在美國有豪宅，光在一家銀行存款就逾人民幣1億元，與其收入不符；另關注調查是否會掀起中國足壇新一輪反腐風暴。

2022卡達世界盃足球賽正如火如荼展開，中國無緣參賽，但李鐵受查反成中國民眾另類熱議話題。

據湖北省紀委監委網站消息，中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

隨著官方正式公告李鐵受查，多位中國媒體人也指稱他違法的更多訊息。其中冉雄飛表示，李鐵在美國加州富人區有豪宅。

另一位媒體人李平康則表示，李鐵在瀋陽一家銀行的存款就已經超過1億元。從一個教練的角度來講，中國恐怕沒有哪位教練有這樣的財富累積。

而陸媒「中新經緯」報導，李鐵除了執教成績，場外的商業版圖也受到更多關注。其簽約代言涉及服裝、飲品、茶葉，而據天眼查App（應用程式）資料顯示，李鐵共關聯9家企業。

另香港「星島日報」今天報導，官方證實李鐵被查後，新浪微博認證帳號「唐哲同學」稱：「據傳，李鐵擔任國足主教練期間涉嫌利益置換，球員需要交錢才能獲得入選國足大名單，甚至上場資格也在他的買賣範圍。另外，他還涉嫌踢假球及以國家名義謀取私利。」

陸媒「足球報」曾報導，李鐵與某足球經紀公司關係密切，有國家隊的球員被要求簽約這家經紀公司，拒絕簽約的球員之後無法獲得上場機會，也沒能再入選國足。

陸媒「中國新聞社」26日報導，距離2009年中國足壇反賭掃黑風暴已有13年。引發外界關注的是，李鐵被查會不會掀起中國足壇新一輪「反腐風暴」？

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2009年8月，中國在全國大範圍調查足球界相關人士，打擊賭球、假球，使得權錢交易、進球買賣等內幕，逐漸曝光於公眾的視野之中。

北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水對中新社說，足球領域的腐敗問題，與贊助商、市場開發等密切相關，是一些利益集團在推波助瀾。足球腐敗背後往往存在經濟腐敗等問題交織，導致足球發展偏離體育初衷。中國足球管理體制存在的一些弊端，也為滋生腐敗提供了條件。（編輯：唐佩君）1111127