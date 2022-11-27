NBA塔特姆腳踝扭傷 塞爾蒂克對巫師一役將缺席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天表示，塔特姆（Jayson Tatum）左腳踝扭傷，明天和華盛頓巫師的比賽將不克上場。

法新社報導，塞爾蒂克本季迄今打了19場比賽，塔特姆每場都有上場，不幸的是他在21日與芝加哥公牛的比賽中受傷，當天球隊吞敗，他「全勤」紀錄也將止步。塞爾蒂克目前戰績是15勝4敗，暫居全聯盟第一。

塔特姆23日帶傷上陣，與達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）正面交鋒仍砍下37分，25日與沙加緬度國王交手也進帳30分，兩場比賽塞爾蒂克均奪勝。

塔特姆同時也在「處理」左手腕傷勢。他最近告訴「波士頓環球報」（Boston Globe），即使球隊高層希望他休息，他仍寧願每場比賽都能上場。

塔特姆告訴波士頓環球報說：「我注意到我去年上場時間在NBA當中居冠。」

他說：「我顯然很走運，沒受太多的傷，但我對自己隨時準備好提槍上陣感到自豪。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111127