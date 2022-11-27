悍將進駐稻江棒球場 有望成長期訓練基地

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中華職棒富邦悍將隊今年秋訓以稻江棒球場為基地，領隊林華韋透露未來可能變成長期的訓練基地，春訓預計明年1月11日展開。

中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，悍將今年球季戰績不理想，10月底結束例行賽後，11月1日展開秋訓，直至11月25日結束。

悍將今年秋訓場地在稻江科技暨管理學院棒球場，領隊林華韋表示，稻江有兩面球場，在他們原本的球隊解散之後，球場感覺有點閒置，這次跟學校溝通後稍作整理，未來可能變成悍將長期的訓練基地。

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林華韋也提到，大家共同目標是培育更多運動好手，稻江附近也有青棒球隊東石高中，如何結合資源提升在地的棒球環境，也讓悍將有機會善盡責任，至於嘉義市立棒球場也是很好的場地，會再看看怎麼合作。

悍將目前球員超過80名，將於12月9日提交60人保留名單，林華韋也提到，每年季後異動難免，有實力的、有潛力的年輕球員留下來，受傷很久沒有改善的，或者戰力不符合需求的就需要抉擇，調整方向就是讓球團朝勝利目標前進。（編輯：屈享平）1111127