楊峻翔黑豹旗初亮相穩守 穀保連10屆晉級4強

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）黑豹旗青棒賽8強穀保家商今天與稻江商職交手，兩任投手蕭齊、楊峻翔聯手壓制不失分，率隊以12比0、5局拿勝，連10屆晉級4強，潛力高一投手楊峻翔黑豹旗初亮相速度發揮不錯。

2022年中信盃全國高中棒球大賽8強今天在國體大棒球場舉行，穀保家商與稻江商職交手，穀保先發投手蕭齊總計投4局被敲4支安打，投出2次保送、6次三振，最快球速148公里，楊峻翔後援投1局被敲1支安打、投出2次三振，兩人都沒有掉分。

穀保打線也有發揮，團隊敲出8支安打，3棒劉俊緯單場2安3打點、打擊表現最亮眼。今天比賽雖然一度因為雨勢暫停，但穀保球員沒有受到太大的影響，順利拿下勝利、黑豹旗連續10屆都晉級4強。

穀保總教練周宗志受訪表示，今天先發投手蕭齊剛開賽變化球的控制能力沒有很好，他本來就屬於進入狀況比較慢的球員，比賽因雨暫停後再回到場上，感覺反而越投越好。

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穀保5局換上高一投手楊峻翔登板，黑豹旗初亮相也有不錯表現，最快球速140公里。周宗志表示，楊峻翔國中時期最快球速就可以投到142公里左右，近期有控制他的投球量，今天黑豹旗初登板看起來速度維持的不錯，但兩好球之後控球有點落差，可能太想要出力、把打者三振，是需要學習的地方。

周宗志提到，楊峻翔國中時期也曾擔任游擊手，球隊希望他可以二刀發展，但球員本身傾向專職投手，目前還是有要求他打擊要維持練習，等到高二投球部分穩定一點後，可能會是會讓他加入打擊出賽。（編輯：吳協昌）1111202