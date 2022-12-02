穀保巨投蕭齊歸零再出發 看運動員勵志書學會思考

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）穀保家商身高197公分「巨投」蕭齊潛力備受看好，U18集訓遇挫折，一個半月的冷靜重新歸零，看運動員勵志書調整心情也學會思考找方法，今天黑豹旗先發4局無失分最速148公里。

穀保家商投手蕭齊高一開始就是備受教練團期待的潛力好手，今年也有被選入U18世界盃棒球賽培訓隊集訓名單，但藍白賽表現不佳，他坦言那時候有點受傷，表現不好退場後也有哭，但因此知道自己的不足。

穀保家商總教練周宗志表示，U18集訓前就有跟蕭齊溝通過，「讓他加入集訓就是希望透過跟全國好手比賽，適應高強度的訓練和張力，知道他很緊張，後來沒有留在代表隊名單，也有禁止他丟球一段時間，希望他把不好的東西丟掉、重新歸零、重新開始」。

周宗志表示，這段期間感覺到蕭齊思考很多，知道怎麼找方法解決問題，蕭齊高一時比較沒自信，現在投手丘上就算有點小狀況，他還是可以相信自有能力去面對、解決打者，心態進步蠻多的，也是他做得最好的地方。

蕭齊說，遇到挫折時難免會有想放棄的時候，結束U18集訓過後那段時間，看了很多運動員的勵志書和電影，像是NBA球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的書，很欣賞其對工作的執著和熱情。

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U18集訓結束後冷靜了約一個半月才開始丟球，那期間有跑步、維持體能，也不斷思考自己的問題點，穀保畢業、現效力城市隊的學長蘇勝鴻也會分享訓練方式，幫助很多。

在U18世界盃集訓時受挫，蕭齊沒有氣餒，明年有機會希望再拚U18世界盃國手，但他也提到國手可遇不可求，還是要先把自己的能力提升，目前主要弱點是投手的守備能力和開局慢熱不穩定的狀況。（編輯：張芷瑄）1111202