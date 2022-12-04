全台首屆視障者主題路跑 「我是你的眼」高雄登場

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全台首屆以視障跑友為主題的公益路跑「我是你的眼」，4日上午在高雄市鼓山區鳴槍起跑，其中有37組視障跑者在陪跑員陪伴下參與。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）全台首屆以視障跑友為主題的公益路跑「我是你的眼」，今天上午在高雄市鼓山區鳴槍起跑，其中有37組視障跑者在陪跑員陪伴下參與，盼讓社會重視身障者運動平權議題。

專為視障跑友規劃主題的路跑「我是你的眼」，今天在高雄市長陳其邁、高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰等人共同鳴槍下，由37組視障跑者率先在陪跑員陪伴下，自鼓山區大榮中學操場出發，領1773名跑者正式起跑。

陳其邁致詞表示，今年10月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，是身障族運動平權發展的重要里程碑；全台首屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，有非常多選手報名參加，共同響應公益令人感動。

主辦單位馬拉松協進會理事長蘇子聰則說，「我是你的眼」視障公益路跑構想推出後，受到很多家在地企業支持贊助，不僅視障跑者及陪跑員參加活動免費，一般組活動報名費也有部分捐作公益之用。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，在運動場上，只要營造友善安全環境，做好動線規劃，一般人、身障者都能一起揮汗享受運動快感，期盼藉由視障公益路跑，讓大家規律運動，也一起用雙腳力量化為愛，讓社會重視身障者運動平權議題。

主辦單位指出，希望透過友善路跑陪伴全台各地的視障朋友們走出家門、走入社會、參與更多健康休閒活動，共同打造高雄成為共融樂活、運動健康的宜居城市。（編輯：謝雅竹）1111204