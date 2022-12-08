美職規則五選秀登場 黃暐傑被海盜隊挑走

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（中央社台北8日電）美國職棒今天舉行規則五選秀，匹茲堡海盜隊在小聯盟層級選秀首輪挑走效力舊金山巨人隊的台灣投手黃暐傑，黃暐傑明年球季改披海盜隊戰袍繼續拚。

29歲的投手黃暐傑2015年加盟亞利桑那響尾蛇隊、展開旅美生涯，之後被交易到德州遊騎兵隊，2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員，但小聯盟2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消賽季，黃暐傑也遭到遊騎兵隊釋出。

黃暐傑2022年初與美職舊金山巨人隊簽約、重返美職體系，本季在小聯盟3A出賽，總計投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40，11月初返台參加活動時，經紀公司證實黃暐傑已經和巨人隊簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓。

規則五選秀主要是要促進小聯盟球員流動，避免球團於小聯盟囤積優秀球員，規則五選秀每個層級各隊每輪可以從其他球隊小聯盟保護名單外選走一人。

黃暐傑今天在規則五選秀小聯盟層級首輪就被海盜隊選走，新球季再換球隊繼續拚，王維中、陳品捷旅美時期，也曾分別於2013、2015年規則五選秀被指名。

黃暐傑先前表示，希望全力拚春訓，已經婉拒經典賽台灣隊邀約，拚上大聯盟是所有在美職打球球員的目標。（編輯：張雅淨）1111208