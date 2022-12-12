鄧愷威替球芽基金頒獎 與小球員約定上大聯盟再見

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球芽基金12日邀請目前效力美國職棒舊金山巨人隊的投手鄧愷威（後中白衣者）到台中光隆國小擔任頒獎人，鄧愷威也跟小朋友們約好，等到他上大聯盟，一定會再來學校和他們分享成功的喜悅。（球芽基金提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）球芽基金今天邀請效力美國職棒舊金山巨人隊的投手鄧愷威到台中光隆國小擔任頒獎嘉賓，鄧愷威鼓勵小球員打球之餘也要學習，並約定上大聯盟再來學校分享成功喜悅。

球芽基金成立至今已邁入第9年，去年受到台積電「棒助小英雄」計畫支持後，服務範圍從原本的花蓮擴大到新竹縣，今年更將台中市3所國小棒球隊也加入計畫中。

今天球芽基金特別邀請鄧愷威，以及長年贊助球芽的順天環匯營運總監賀威添，一起到台中市太平區光隆國小，擔任頒獎嘉賓，學校安排朝會時間公開表揚得獎的小球芽。

鄧愷威在朝會前提早來和棒球隊的小朋友互動，當主持人問到得獎的小朋友，長大要不要當鄧愷威的捕手？小朋友連忙搖搖頭說不要，原來這名小球員剛轉任捕手，知道鄧愷威球速很快、會害怕。

鄧愷威鼓勵小球員，閱讀跟學習都很重要，棒球是一項很難的運動，不是每個人都有機會可以到最高的殿堂，但是透過閱讀與學習，學到很多不一樣的東西，對未來很有幫助。

鄧愷威用自身的例子鼓勵小球員，要好好學習英文，小時候會覺得，為什麼要學英文？反正用不到。剛到美國時才後悔，當時最擔心自己出門點餐，也很怕教練跟隊友跟他聊天，只能不斷努力充實英文能力。

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鄧愷威勉勵小球員，學好英文不一定是為了能夠出國，英文是一個很好用的工具，就算在台灣，也是會遇到外國人，也有很多的就業機會，都需要用到英文，「把英文學好你就比別人多了一分優勢跟一分機會，雖然這個年紀開心最重要，玩樂的時候就盡情地玩，但該讀書的時候，也一定要努力念書。」

鄧愷威提到，赴美打球要上到大聯盟總共有7個層級，他跟光隆棒球隊的小朋友約定好，等他上了大聯盟，一定會再來學校跟他們分享成功的喜悅。（編輯：郭諭儒）1111212