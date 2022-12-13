侯友宜：與蔣萬安合作辦好2025雙北世壯運

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市長侯友宜今天表示，感謝台北市長柯文哲在卸任前參加2025世界壯年運動會組織委員會議，未來會持續與新任台北市長蔣萬安攜手合作，打造具有台灣特色的世壯運。

新北市政府今天下午召開「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議」，由主任委員新北市長侯友宜及台北市長柯文哲共同主持，教育部次長林騰蛟、新北市副市長劉和然，與桃、竹、宜等縣市代表參加。

柯文哲致詞與接受聯訪時說，當年舉辦世界大學運動會時，都有留下標準作業流程，只要雙北兩市的秘書長或副秘書長都講好並協調，按表操課都沒有問題；剩下的相關事宜就交給新任台北市長蔣萬安去完成，也希望北台灣各縣市一起合作把運動會辦好。

侯友宜致詞表示，這是柯文哲任內最後一次參與委員會議，也感謝柯文哲卸任前關心進度，對此心存感激，未來持續秉持其精神，與台北市政府攜手合作，往前邁進。目前進度順利，有信心將2025雙北世壯運辦好，讓全世界看到台灣。

侯友宜接受聯訪時說，今天為籌備進度進度報告，執行細節也都確定，相關競賽場地並都檢視到位。雙北對於2025年世界壯年運動會應可以圓滿順利。未來會與即將上任的台北市長蔣萬安一起，讓運動會辦得更好，才不會辜負柯文哲當年在世壯運的用心。

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新北市府體育處以新聞稿表示，雙北在賽會整體籌備進度，有處級會議、執行長會議及執行委員會議的3級督導管考機制；2025雙北世壯運將匯集全台體育專業人才，共同打造亞洲極具台灣特色的世界壯年運動會。

體育處說，今天的委員會議由執行辦公室報告整體籌備進度、場館整體規劃及2023年工作規劃；賽會將於2025年5月17日至30日舉行，並於2024年2月啟動報名作業，預估將有超過100個國家，近4萬名選手及親友來台，帶動運動觀光、提升周邊經濟效益。（編輯：李錫璋）1111213