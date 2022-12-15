台灣籃壇第2名烏克蘭洋將 克拉索夫加盟PLG鋼鐵人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人15日宣布，網羅擁有NBA、CBA經驗的洋將克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）助陣，為台灣籃壇第2名來自烏克蘭的洋將。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人今天宣布，網羅擁有NBA、CBA經驗的洋將克拉索夫助陣，為台灣籃壇第2名來自烏克蘭的洋將，可望大幅提升球隊禁區戰力。

鋼鐵人今年曾援助來台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員，球團今天發布新聞稿表示，網羅烏克蘭國家隊中鋒克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）助陣，加上原本洋將哈里斯（Manny Harris）、鈦強（Terrence Jones）、鐵米（Femi Olujobi）、鑀倫（Aaron Harrison），目前陣中已有5名洋將。

球團表示，克拉索夫現年35歲，身高213公分、體重115公斤，2005年於烏克蘭籃球聯賽開啟職業生涯，2012年加入底特律活塞隊，也曾效力鳳凰城太陽，擁有2年美國職籃NBA經歷。

克拉索夫2014年轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），近年也曾在西班牙、土耳其及烏克蘭籃球聯賽出賽，而鋼鐵人陣中欠缺禁區高度，開季戰績1勝7敗，球團指出，克拉索夫擁有出色的火鍋封阻能力，過去在賽場上都能交出亮眼數據，對於鋼鐵人的禁區將是一大挹注。

鋼鐵人總教練莫銳（Dean Murray）指出，克拉索夫加入後，勢必在內線進攻和防守端挹注很大的能量，「很高興克拉索夫加入我們球隊，他擁有很多豐富的經驗，是專業、敬業的球員」。

球團表示，克拉索夫的小名是Slava，有神聖、榮耀之意，克拉索夫期許能帶給鋼鐵人更多的力量，也希望可以在接下來的賽事能穩定發揮，幫助鋼鐵人全力求勝。

另外，克拉索夫同時還是台灣籃壇繼台北富邦勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）之後，第2名來自烏克蘭的洋將，鋼鐵人球團表示，克拉索夫曾與塞瑟夫一起效力烏克蘭國家隊，未來有機會在賽場上看到2人彼此競爭，這場「烏克蘭內戰」，可望成為球迷關注的話題。（編輯：張芷瑄）1111215